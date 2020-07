Volkswagen : Oddo BHF reste à l'achat, remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre Volkswagen, accompagnée d'un objectif de cours revu à la hausse, en anticipation d'un 'mois de juin et un T2 finalement meilleurs que prévu'.



La cible du broker passe ainsi de 165 à 170 euros, pour un potentiel de hausse de l'ordre de +24%.



'A la suite d'un tweet, hier, de Jurgen Stackmann, responsable commercial de la marque VW, indiquant un mois de juin meilleur que prévu pour le constructeur, nous avons contacté la société qui nous a confirmé que la dynamique commerciale s'était révélée plus forte qu'attendu initialement. Alors que nous avions retenu l'option prudente dans nos estimations face aux multiples messages du groupe et notamment du CFO, ce message plus optimiste nous a conduit à relever nos estimations, à la fois sur le T2 (désormais au-dessus des attentes) et sur l'ensemble de l'année 2020 (en ligne)', explique le broker.



'En termes de read-across, il est encore trop tôt pour généraliser cette dynamique à d'autres constructeurs mais Peugeot, voire Renault, pourraient également profiter, dans une moindre mesure, d'un meilleur mois de juin en Europe.'



