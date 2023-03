Volkswagen : Hausse de 8,7% du CA de la marque en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen fait savoir que sa marque Volkswagen Passenger Cars a livré 4,6 millions de véhicules à travers le monde en 2022, un chiffre en recul de 6,8% par rapport à l'exercice précédent.



Le chiffre d'affaires de la marque progresse néanmoins de 8,7% d'une année à l'autre, pour s'établit à 74 milliards d'euros. Le résultat opérationnel (hors incidences exceptionnelles) ressort à 2,6 milliards d'euros (soit +22,5% par rapport à 2021), avec une rentabilité opérationnelle en progression de 0,4 pt, à 3,6%.



Dans un contexte d'incertitudes géopolitiques majeures, de forte hausse des prix des matières premières et de l'énergie, de tensions d'approvisionnement sur les chaînes logistiques et de contraintes liées à la pandémie en Chine, 'nos mesures de réduction des coûts et d'amélioration de la rentabilité ont été efficaces et ont permis d'enregistrer un résultat solide dans un contexte difficile', souligne Patrik Andreas Mayer, le directeur financier (CFO) de la marque.



Avec près de 330000unités livrées, l'entreprise enregistre en 2022 une hausse de ses livraisons mondiales de véhicules entièrement électriques de 23,6% en glissement annuel. Volkswagen entend à présent accélérer encore la transition vers l'électromobilité: d'ici 2030, huit véhicules sur dix vendus en Europe devraient être des modèles entièrement électriques



Volkswagen précise que son carnet de commandes s'établit actuellement à plus de 660000véhicules, toutes motorisations confondues et rien que pour l'Europe, dont près de 100000modèles ID. entièrement électriques.



Pour 2023, Volkswagen anticipe une rentabilité opérationnelle hors incidences exceptionnelles supérieure à 4 %.



