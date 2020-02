Volkswagen : Pas d'accord entre Volkswagen et les associations allemandes de consommateurs

BERLIN (Reuters) - Volkswagen a annoncé vendredi l'échec de ses discussions avec la Fédération des associations allemandes de consommateurs, VZBV, pour trouver un accord d'indemnisation dans le cadre du "dieselgate".

Volkswagen est accusé d'avoir eu recours entre 2009 et 2015 à différentes techniques frauduleuses destinées à minimiser les émissions polluantes de certains moteurs diesel et essence de ses véhicules lors des essais d'homologation.

Un porte-parole de Volkswagen, confirmant l'échec des négociations, a dénoncé l'ampleur des exigences des avocats de la VZBV.

Volkswagen dit avoir scellé un accord préliminaire d'un montant de 830 millions d'euros mais avoir fait machine arrière lorsque les avocats de la VZBZ ont réclamé 50 millions d'euros de commissions.

La fraude dont le constructeur est accusé porte sur plus de onze millions de véhicules construits par le groupe dans le monde et a d'ores et déjà coûté plus de 30 milliards de dollars au groupe en frais juridiques, amendes et dédommagements.

A l'origine de l'action de groupe (class action) engagée en Allemagne contre Volkswagen, VZBV avait indiqué en septembre croire à une issue positive au vu des jugements d'une majorité de tribunaux locaux et régionaux jusqu'à présent favorables aux plaignants.

(Riham Alkousaa, Ilona Wissenbach et Klaus Lauer, version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

