Vogo : Président nommé pour la filiale nord-américaine

(CercleFinance.com) - Après avoir intégré, fin 2019, la filiale Vogo North America basée à New York, Vogo confirme son ambition sur le marché du sport aux Etats-Unis avec la nomination de Greg Millard en tant que président de cette filiale.



Il a acquis une solide expérience dans le secteur en occupant des fonctions de plus en plus importantes à la NFL (National Football League), chez CBS Sports, IMG (International Management Group), et Turner Sports.



Plus récemment, Greg Milliard a pris la responsabilité en tant vice-président exécutif de l'activité Event & Experiential Partnerships chez le numéro un du divertissement audio américain, iHeartMedia.



