Vogo : Oddo reste à surperformance, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Vogo dans une optique moyen terme, tout en ajustant son objectif de cours de neuf à sept euros après une mise à jour de son modèle DCF dont notamment les paramètres de marchés.



Si les résultats annuels 2021 sont ressortis parfaitement en ligne avec ses attentes, le bureau d'études souligne que la société de solutions audiovisuelles pour enceintes sportives s'est engagée à atteindre un EBITDA positif l'année prochaine.



'Vogo présente des perspectives de croissance solides à moyen terme qui devraient se matérialiser par un levier rapide sur les marges', juge l'analyste, qui pointe des catalyseurs potentiels importants comme la coupe du monde de rugby 2023 et les JO 2024.



