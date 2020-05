Vogo : Lancement de l'industrialisation d'EasyCov

(CercleFinance.com) - Vogo indique que son consortium, constitué avec la société de biotechnologie Skillcell et le laboratoire du CNRS SYS2DIAG, lance les phases d'industrialisation et de commercialisation du test salivaire de détection du SARS-COV-2 appelé EasyCov.



Une chaîne de développement, de production et de distribution efficace et fiable a été mise en place pour préparer le déploiement rapide de ce test 'réalisable sur le terrain avec une lecture des résultats colorimétrique, le tout en moins d'une heure'.



L'obtention du marquage CE pour EasyCov est prévue pour la première quinzaine de juin. Dans la foulée, le test sera produit en France par la société alsacienne Firalis, pour un objectif de mise sur le marché français à compter du mi-juin 2020.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VOGO en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok