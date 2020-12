VIVENDI : Le titre devrait continuer à surperformer

(BFM Bourse) - ELEMENTS GRAPHIQUES CLES Vendredi, Vivendi a profité de la cession de 10% d'Universal Music Group à Tencent pour accélérer à la hausse avec un gap haussier à 26,12€, signe de force de la part des acheteurs et qui ouvre de nouvelles perspectives à court terme. Au niveau des indicateurs mathématiques, le RSI est bien orienté au-dessus des 50 et confirme l'idée à l'achat.

PREVISION Au dessus des 25.90€, la tendance est positive et on profitera d'un repli vers les 26,20€ pour acheter et viser les 27,40€ dans les prochaines jours, proche d'une zone de résistance majeure datant de 2002.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action VIVENDI permet d'identifier une tendance haussière à court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action VIVENDI à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre VIVENDI au cours de 26.26 € avec un objectif à 27.400 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 25.900 €.

Le conseil VIVENDI Positif 26.260 € Objectif : 27.400 € Potentiel : +4.34 % Stop : 25.900 € Résistance(s) : 27.400 Support(s) : 26.200 / 25.900

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime