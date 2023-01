Visiativ : Invest Securities relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient son conseil 'neutre' sur le titre Visiativ, tout en relevant son objectif de cours sur la valeur de 28 à 34 euros.



Le bureau d'analyses estime que la publication présentée hier soir d'un CA T4 22 'rassurant et nettement supérieur aux attentes' devrait être favorablement accueillie.



Si la visibilité court terme s'est améliorée (T4 + backlog), il faudra attendre la présentation en mars prochain du nouveau plan pour avoir une idée plus précise des impacts financiers de la nouvelle stratégie, indique l'analyste.



'Compte tenu de l'endettement, le contexte actuel incertain nous incite à conserver une position d'attente', conclut le broker.



