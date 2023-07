Visiativ : Invest Securities dégrade son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son conseil sur le titre Visiativ, passant de ' achat ' à ' neutre ', en raison du rebond récent du titre (+14pts sur 3 mois) et du message prudent du management sur la rentabilité à court terme.



Par ailleurs, l'analyste réduit son objectif de cours de 36 à 34 euros.



' Si nous laissons inchangées nos estimations de CA, nos attentes de résultats sont sensiblement réduites sur 2023-25e, afin de tenir compte du focus du management sur la croissance et la migration du modèle vers l'abonnement ', indique Invest.



Le bureau d'analyses précise que si cela ne remet pas en cause son opinion positive à moyen/long terme, la période de transition pourrait engendrer un certain stress, surtout que Visiativ demeure une entreprise endettée (95mE d'engagements de passifs pour une capi de 150mE).





