Visiativ : Euroland Corporate reste à achat

(CercleFinance.com) - Euroland Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' sur Visiativ avec un objectif de cours qui ressort à 42 euros en raison de l'évolution des conditions de marché, après l'annonce par le groupe de l'acquisition de la société allemande MB CAD GmbH.



Le bureau d'études estime le montant de l'acquisition entre sept et huit millions d'euros pour une cible qui a généré un CA de huit millions d'euros en 2021 avec une rentabilité conforme aux standards du secteur.



Il précise que cet intégrateur de solutions SOLIDWORKS et 3DEXPERIENCE, composé d'une trentaine collaborateurs, adresse principalement des PME et ETI allemandes dans différentes industries (automobile, robotique, électronique...).



