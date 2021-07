Virbac : Le boom de la santé animale plus fort que prévu, Virbac relève encore ses perspectives

(BFM Bourse) - Porté par "l'excellent dynamisme" du secteur de la santé animale sur les premiers mois de l'année, le spécialiste français Virbac anticipe désormais une croissance organique comprise entre 10% et 14% en 2021, quand l'objectif affiché à l'issue du premier trimestre était situé entre 6% et 10%. Le titre inscrit un nouveau pic historique.

Déjà relevées au terme du premier trimestre, les perspectives annuelles de Virbac sont de nouveau sensiblement rehaussées. Dans un communiqué publié lundi après Bourse, le groupe de santé animale explique avoir été "porté par des performances très solides dans toutes les zones et un marché très dynamique" sur la première partie de l'année. Cela lui permet de viser désormais une croissance organique de ses ventes "comprise entre 10% et 14% (soit entre 7% et 11% à taux constants et périmètre réel)", contre une prévision précédente (formulée mi-avril) comprise entre 6% et 10%, et un premier objectif -initialement dévoilé mi-mars à l'occasion des résultats annuels- d'une progression organique située entre 3% et 5%.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions est pour sa part attendu à 15% du chiffre d'affaires, "contre 12 à 14%" en prévision précédente et "10 à 12%" en perspective initiale.

Ce net relèvement des objectifs annuels permet au titre Virbac d'afficher la meilleure performance de l'ensemble de la cote tricolore ce mardi matin, avec une flambée de 11,15% à 324 euros vers 10h25. Il inscrit ainsi un nouveau sommet historique, fort d'un gain de 32% depuis le 1er janvier. Le groupe fondé en 1968 à Carros, près de Nice, et dont le siège social est toujours là-bas, pèse désormais 2,7 milliards d'euros.

Un marché porteur pour 2021

Il explique ce relèvement par l'excellent dynamisme observé dans le secteur de la santé animale au cours des premiers mois de l'année. "De nombreux indicateurs tels que les visites chez les vétérinaires, le nombre d’adoptions d’animaux de compagnie ainsi que le rebond observé sur le segment des animaux de production sont très positivement orientés et devraient continuer à soutenir la croissance du marché de la santé animale en 2021" détaille Virbac. "Nous continuons par ailleurs à exécuter notre plan stratégique, et à délivrer de très fortes performances dans toutes les zones où nous opérons" ajoute-t-il.

Le groupe se veut néanmoins plus prudent pour la deuxième partie de l'année, estimant que "la crise sanitaire pourrait tout de même créer de l’incertitude et affecter nos activités". À cet égard, Virbac indique néanmoins avoir mis en place "un corpus de mesures et un pilotage au quotidien afin de prévenir et limiter les impacts potentiels", via un dispositif de gestion de crise, des politiques de gestion de la "supply chain" et des stocks, un réajustement des cibles des stocks de sécurité, des plans de continuité d’activité des sites industriels, des politiques de diversification du "sourcing" et de renforcement des relations avec les fournisseurs stratégiques.

Il juge également que le caractère global de son activité, tant en termes de zones géographiques que d'espèces animales et de portefeuille produits, ainsi que la robustesse de sa situation financière, "constituent des atouts pour faire face aux conséquences de cette pandémie".

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse