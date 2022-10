Vinci : Oddo reste à surperformance, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Vinci, malgré un objectif de cours abaissé de 113 à 108 euros, continuant de la considérer comme une des valeurs de son échantillon les mieux positionnées dans l'environnement actuel.



Il met en avant un impact positif de l'inflation, un impact limité de la hausse des taux et une sensibilité assez limitée des activités à l'environnement économique. 'Dans ce contexte, le FCF yield 2023 de plus de 10% est particulièrement attractif', poursuit-il.



Concernant le point d'activité prévu le 25 octobre, le bureau d'études estime que l'activité du troisième trimestre devrait être 'dans la même veine que celle du deuxième', et que le groupe devrait confirmer ses guidances et ses derniers messages.



