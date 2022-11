Vinci : L'UE autorise l'achat de 8 sociétés du groupe Kontron

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir approuvé l'acquisition de contrôle exclusif de huit sociétés de services informatiques du groupe Kontron par Vinci Energies, qui appartient au groupe Vinci.



Ces huit sociétés sont Amanox Solutions (en Suisse); S&T Albania (en Albanie), S&T Serbia (Serbie), hamcos IT Service (Allemagne), S&T Deutschland (Allemagne), CITYCOMP Service (Allemagne), S&T Mold (Moldavie) et S&T CEE Holding (Slovaquie).



Les sociétés de services informatiques Kontron sont principalement actives dans les infrastructures et les réseaux informatiques, la sécurité informatique, ainsi que les applications et les solutions logicielles.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, car les chevauchements et liens verticaux entre les activités des entreprises sont 'très limités'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.