Vinci : Axians conclut un partenariat avec Pix4D

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que Axians, marque des Technologies de l'Information et de la Communication (ICT) du groupe VINCI Energies, a conclu un partenariat avec Pix4D, expert de la modélisation numérique, pour mettre à disposition de ses clients - opérateurs et gestionnaires d'infrastructures télécoms - des jumeaux numériques de leurs infrastructures.



Ce partenariat va permettre à Axians d'intégrer cette technologie de pointe à ses offres, et à Pix4D de capitaliser sur l'expertise d'Axians pour fournir des services BIM totalement adaptés à la spécificité et à l'évolution des infrastructures télécoms.



'Les expertises d'Axians conjuguées aux services de modélisation numériques de Pix4D apporteront à nos clients un accès plus fiable, plus rapide et une meilleure maîtrise de l'évolution de leurs infrastructures',déclare David Lammens, DG d'Axians Infrastructures et télécommunications en France.



