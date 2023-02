Vinci : Pour UBS, le groupe de BTP et de concessions Vinci est une cash machine

(BFM Bourse) - La banque suisse a relevé son objectif de cours sur le titre à 127 euros ce lundi, et estime que la banque pourrait dégager plus de 28 milliards de cash sur les cinq prochaines années.

Pour UBS, le groupe de BTP et de concessions Vinci offre encore un important potentiel. La banque suisse a réitéré ce lundi son opinion à l'achat et a relevé son objectif de cours à 127 euros contre 122 euros précédemment, soit près de 17% de plus que le cours actuel de 109 euros, ce lundi après-midi.

La société dirigée par Xavier Huillard a récemment publié ses résultats annuels, impressionnant les analystes avec sa génération de trésorerie. La société a ainsi dégagé en 2022 un flux de trésorerie libre record à 5,43 milliard d'euros, plus d'un milliard d'euros au-dessus des attentes du consensus, ce qui a valu au pensionnaire du CAC 40 d'être surnommé par Barclays le "le roi du cash".

"Vinci a habitué les investisseurs à sous-promettre et à surpasser ses promesses en matière de trésorerie, mais cela est particulièrement visible ici, car la plupart des investisseurs craignaient une normalisation après deux années de livraison exceptionnelle", expliquait la banque britannique.

Un dividende de plus en plus élevé

Pour UBS, le groupe est même une "cash machine". La banque suisse considère que la société continuera de dégager un flux de trésorerie libre robuste quand bien même, un peu moins fort que précédemment.

Elle table sur un chiffre de 4,4 milliards d'euros cette année. En cumulé, sur cinq ans, ce sont 28 milliards d'euros de cash (et 26 milliards d'euros après versements de dividendes à des minoritaires) qui seront générés, prévoit UBS, ce qui laisse au groupe d'importantes marges de manœuvre pour ses investissements ou ses opérations de croissance externe.

Cette génération de cash devrait aussi faire le bonheur des porteurs du groupe. UBS s'attend à ce que sur les 28 milliards d'euros de trésorerie dégagés, 14 milliards d'euros soient rendus aux actionnaires sous la forme d'une hausse du ratio de distribution du dividende, avec une montée progressive à 60% du résultat net (contre 53,5% au titre de 2022).

Sur les cinq prochaines années, l'établissement anticipe ainsi une progression annuelle moyenne de 8% du dividende par action et de 6% du bénéfice par action, en excluant des opérations de fusions-acquisitions significatives.

"L'action apparaît toujours attrayante", juge UBS qui voit plusieurs "vents porteurs" pour le titre. Elle cite notamment les besoins d'investissements en Europe dans la transition énergétique, domaine dans lequel le groupe s'est renforcé l'an passé avec le rachat de l'espagnol Cobra IS, et la poursuite du redressement de l'activité de sa division d'aéroports.

Aéroports et Energies comme atouts

UBS n'est pas le seul intermédiaire financier à mettre en avant ces arguments. La semaine dernière, Barclays a aussi revu à la hausse son objectif de cours à 120 euros et a confirmé sa recommandation à "surpondérer". L'établissement a jugé que le marché n'appréciait pas à sa juste valeur l'amélioration de la rentabilité de sa division aéroports et ses perspectives dans l'énergie.

"Vinci est reconnu, à juste titre, comme une vache à lait défensive, mais nous pensons que les investisseurs ne lui accordent pas assez de crédit pour son levier opérationnel dans les aéroports et la croissance potentielle de la branche Energies/Cobra IS", a ainsi expliqué la banque britannique.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse