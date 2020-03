Vilmorin & cie : Suspension des objectifs en raison du COVID-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Vilmorin & Cie annonce qu'il doit suspendre la quantification de ses objectifs pour l'exercice 2019-2020, tels qu'ils avaient été confirmés lors de la présentation de ses résultats semestriels 2019-2020.



'Compte tenu de son caractère stratégique, l'activité de Vilmorin & Cie reste à ce jour encore marquée par une bonne dynamique. Toutefois, en raison de l'évolution rapide et constante de la crise sanitaire et du manque de visibilité qu'elle engendre, Vilmorin & Cie n'est pas à même, à ce stade, de mesurer les impacts de celle-ci sur ses performances financières', explique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VILMORIN & CIE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok