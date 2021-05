Verneuil particip. : Une publication trimestrielle saluée en Bourse

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alan Allman Associates progresse en Bourse ce vendredi après l'annonce d'un chiffre d'affaires de premier trimestre en hausse, ressorti en progression sur toutes les zones géographiques.



Le groupe de conseil, qui contrôle plusieurs sociétés tournées vers l'international, a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires consolidé de 41 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, à comparer avec un C.A. de 37,1 millions d'euros un an plus tôt.



Alan Allman indique avoir continué sa croissance dans toutes les zones géographiques où il opère - avec une activité particulièrement dynamique en Amérique du Nord (Canada) et en Asie (+15,7%) - tout en résistant aux impacts de la crise sanitaire sur ses activités historiques.



Cette première publication financière depuis la mise en Bourse du mois dernier était plutôt bien accueillie par les investisseurs, puisque le titre progressait de près de 5% ce vendredi à la Bourse de Paris.



