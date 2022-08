Verneuil particip. : Le groupe en ligne avec ses objectifs annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe de cabinets de conseil Alan Allman a annoncé hier soir qu'il avait maintenu au deuxième trimestre une bonne trajectoire de croissance, en adéquation avec son objectif de chiffre d'affaires pour 2022.



Cet écosystème de marques, spécialisées notamment dans la transformation digitale, dit avoir réalisé un chiffre d'affaires de 84,5 millions d'euros sur le trimestre écoulé, soit une croissance annuelle de 92%.



L'Europe a continué sa progression avec une croissance de 51% liée à l'intégration des sociétés The Human Factory et Jidoka en Belgique, qui ont contribué à hauteur 17% de la croissance du trimestre.



En Amérique du Nord, le périmètre a plus que doublé de taille pour atteindre 42 millions d'euros, indique le groupe de conseil en technologies et en stratégie.



Sur les six premiers mois de l'exercice, Alan Allman Associates a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 155 millions d'euros contre 83 millions d'euros sur la même période de 2021.



Avec une croissance de plus de 88% sur le semestre, le groupe dit maintenir une bonne trajectoire, en adéquation avec l'objectif de chiffre d'affaires annuel de 280 millions d'euros.



Cette publication était accueillie favorablement jeudi à la Bourse de Paris, où l'action Alan Allman bondissait de 11,6% en fin de séance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.