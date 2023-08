Verallia : Des efforts intensifiés dans le réemploi du verre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Verallia a annoncé mercredi qu'il avait l'intention d'intensifie ses efforts en matière de réemploi du verre en Europe avec la mise en oeuvre de plusieurs projets pilotes



Le premier producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires explique qu'il prévoit de participer à plusieurs projets structurants devant être déployés d'ici à l'an prochain.



En Allemagne, le groupe compte investir dans sa propre gamme de bouteilles de vin 0,75 litre réutilisables et disponibles en deux teintes, une ligne de produits qui sera disponible à compter du deuxième trimestre 2024.



En Espagne, Verallia s'est impliqué dans un projet mené par la fédération espagnole du vin (FEV) visant à développer un système de réutilisation des bouteilles au sein du secteur vinicole, un projet soutenu par Bruxelles à hauteur de 563.000 euros.



Les travaux de ce groupe de travail se poursuivront jusqu'en mars 2025, afin de déployer ce modèle à l'échelle européenne, précise la société dans un communiqué.



En France, Verallia a pris une participation minoritaire dans la startup nantaise Bout' à Bout', créée en 2016 afin de gérer le cycle de réemploi du verre, de la collecte des emballages au lavage jusqu'à la redistribution.



En Italie , le groupe s'est associé au 'Re-use Lab' mené dans le pays par une centaine d'industriels en mars 2023, une initiative qu'il considère comme un préambule au lancement de son propre projet pilote dans le pays.



Verallia s'est donné pour objectif de réduire ses émissions de 46% et vise la neutralité carbone en 2050.



