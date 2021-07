Veolia environ. : L'AMF valide le projet d'OPA de Veolia sur Suez

(BFM Bourse) - Le projet d'offre publique d'achat de Veolia sur Suez vient d'être déclaré conforme par l'Autorité des marchés financiers.

La fin d'un feuilleton long de près d'un an, depuis la première offensive de Veolia sur Suez le 30 août dernier. Après moults rebondissements à coups d'offres et de contre-offres, d'invectives par médias interposés et de menaces, les deux géants français de l'eau sont parvenus le 11 avril à un accord de principe sur leurs conditions du rapprochement, propulsant le titre Suez à un sommet. L'accord a été signé le 17 mai, sur la base d'un prix d'acquisition relevé à 20,50 euros (coupon attaché) par action - contre une première approche à 15,5 euros par action et une proposition à 18 euros par action en janvier.

Dans sa séance du 20 juillet 2021, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a examiné ce projet d’offre publique d’achat, et l'a jugé conforme.

"L’initiateur (Veolia, NDLR) s’engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions Suez émises ou susceptibles d’être émises, non détenues par lui, soit à sa connaissance un maximum de 452.080.000 actions Suez au prix unitaire de 19,85 euros (dividende de 0,65 € par action détaché le 6 juillet)" est-il précisé dans le communiqué du gendarme boursier français.

"Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l’offre publique après que la note d’information de l’initiateur et la note en réponse de la société Suez (...) auront été diffusées" est-il encore ajouté.

L'AMF rappelle enfin que l’offre reste "conditionnée à l’autorisation en matière de contrôle des concentrations devant être accordée par la Commission européenne, auprès de laquelle a été initiée une procédure de pré-notification le 25 novembre 2020".

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse