Vente unique.com : Mise en oeuvre de rachats d'actions

(CercleFinance.com) - Vente-unique.com a annoncé lundi la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions devant porter sur un montant maximal de 5,5 millions d'euros.



Le spécialiste de la vente en ligne de mobilier précise que le pourcentage de rachat maximum de capital autorisé par l'assemblée porte sur 10% du nombre total des actions, soit 966.057 titres.



Les objectifs de ce programme de rachat sont, par ordre de priorité décroissant, assurer la liquidité et animer le marché des titres de la société, allouer des actions aux mandataires sociaux et aux membres du personnel et enfin annuler tout ou partie des actions ainsi achetées.



Le programme a été autorisé pour une période de 18 mois à compter de la dernière assemblée générale, soit jusqu'au 28 septembre 2023.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel