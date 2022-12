Valneva : Le laboratoire Valneva bien parti pour lancer le premier vaccin anti-chikungunya au monde

(BFM Bourse) - Un essai sur la persistance des anticorps de VLA1553, candidat-vaccin du groupe contre la maladie, s’est avéré concluant. La quasi-totalité des participants ont présenté des seuils satisfaisants.

Si le parcours boursier de Valneva s’est souvent résumé aux avancées (puis aux difficultés) sur son vaccin contre le Covid-19, la société de biotechnologie possède d’autres atouts dans sa manche. L’entreprise a ainsi annoncé lundi des résultats concluants pour son candidat contre le chikungunya, une maladie virale transmise par certains moustiques, se traduisant notamment par des fièvres aigües et des douleurs articulaires.

Après avoir publié en mars des données positives sur l’immunogénicité et l’innocuité pour l’étude de phase III (la dernière étape avant la potentielle mise sur le marché) évaluant ce candidat vaccin VLA-1553, le groupe avait lancé un essai pour examiner la persistance des anticorps du vaccin.

Dans le cas des résultats présentés ce lundi, Valneva a suivi 363 participants adultes entre les sixième et douzième mois après injection du vaccin. Le groupe indique que 99% des participants ont conservé des titres d’anticorps neutralisant supérieurs au seuil de séro-réponse de 150, douze mois après une seule vaccination. La persistance a par ailleurs été similaire chez les patients âgés de plus de 65 ans par rapport aux jeunes adultes.

Une annonce "très positive"

"Aucun problème de sécurité n'a été identifié pendant la durée de l'étude de suivi, confirmant le profil d’innocuité observé dans les études précédentes", a par ailleurs précisé la société.

Valneva prévoit d’effectuer chaque année une analyse sur le sous-groupe pendant la période de cinq années de suivi afin d’examiner l’évolution du profil d’immunogénicité induite par le vaccin.

A la Bourse de Paris, ces annonces redonnent un peu de tonus à l’action Valneva qui prend 6,1% vers 10h35.

"Le vaccin contre le chikungunya reste un vaccin dont une dose doit durer plusieurs années. Dans cette optique, le fait que 99% des cas ne présentent aucun passage sous les seuils recommandés pour le vaccin de Valneva est très positif et s’avère de bon augure pour l’évaluation à venir de ce vaccin", explique Mohamed Kaabouni, analyste chez Portzamparc.

"Le VLA1553 est le produit le plus avancé en cours de développement dans cette indication et donc Valneva a de bonne chance d’être le premier et seul exploitant sur ce marché", poursuit-il. Selon une étude VacZine analytics citée par Valneva, le marché mondial du vaccin contre le chikungunya pourrait dépasser les 500 millions de dollars par an d’ici 2032.

Plongeon de l'action en 2022

Valneva prévoit de finaliser la soumission du dossier de demande d’autorisation sur le marché auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence américaine du médicament, d’ici la fin de l’année. "Une fois que tous les éléments de la demande d’autorisation auront été soumis et si le dossier est accepté, la FDA statuera sur l’éligibilité du candidat vaccin à un examen prioritaire, ce qui déterminera la date que la FDA visera pour achever son évaluation", a précisé Valneva. Invest Securities s’attend à un verdict au plus tôt fin 2023-début 2024.

Le groupe compte déposer d’autres demandes d’autorisation de mise sur le marché l’an prochain pour son candidat-vaccin contre le chikungunya.

Depuis le 1er janvier, l’action Valneva reste en baisse de plus de 70%, accusant l’une des plus fortes chutes de l’ensemble du SBF 120. Le spécialiste des vaccins contre les maladies infectieuses avait vu sa valorisation bondir en 2021 (+216%) mais a subi de plein fouet l’amélioration du contexte sanitaire et les difficultés sur son vaccin contre le Covid-19.

S’il a obtenu une autorisation de mise sur le marché en Europe fin juin pour son vaccin anti-Covid, la Commission européenne a drastiquement revu à la baisse sa commande auprès du groupe. De potentiellement 60 millions de doses, l’Union européenne a ramené sa commande à… 1,25 million. L'entreprise a suspendu la production de son vaccin et annoncé en novembre des suppressions de postes allant jusqu'à un quart de ses effectifs.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse