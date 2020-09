Vallourec : Nouvelle chute de Vallourec après la dégradation de S&P

(CercleFinance.com) - Le titre Vallourec chute jeudi matin de près de 8% (s'étant déjà effondré de près de 10% la veille), après la dégradation à "CCC-" de la note de crédit attribuée par S&P en raison d'une extension du champ de la restructuration financière envisagée.

La société a indiqué mardi poursuivre des discussions, notamment avec ses actionnaires de référence et ses banques, en vue de la définition d'un nouveau dispositif de refinancement. Vu la teneur de ces échanges, la société envisage d'étendre le dialogue à l'ensemble de ses créanciers bancaires mais aussi obligataires, et des autres parties prenantes, en vue de parvenir à "une restructuration financière qui appréhende l'ensemble des emprunts contractés au niveau de Vallourec SA et qui permette de traiter ses échéances à venir et de rééquilibrer sa structure financière, en tenant compte des conséquences de la crise du Covid et des marchés pétroliers sur son activité" a indiqué le groupe.



La société souhaite se donner la possibilité de demander la nomination d'un mandataire ad hoc sans pour autant se trouver formellement en défaut, ce qui demande le consentement des porteurs obligataires.



