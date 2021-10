Valeo : Révise à la baisse ses prévisions de CA sur 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé est de 3 964 millions d'euros au 3eme trimestre 2021, en baisse de 10 % par rapport à 2020.



A fin septembre, le chiffre d'affaires s'élève à 12 958 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport à 2020 à périmètre et taux de change constants, bénéficiant d'un effet de base favorable.



Valeo révise à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires sur l'année 2021 à 16,9 - 17,2 milliards d'euros (contre une précédente guidance comprise entre 17,6 - 18,2 milliards d'euros) et annonce un resserrement de l'objectif 2021 de marge EBITDA sur le haut de la fourchette de 13,0% à 13,4%.



Le groupe confirme l'objectif de génération de cash flow libre entre 330 et 550 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires de Valeo Siemens eAutomotive est attendu à environ 750 millions d'euros, soit une croissance d'environ 45% par rapport à 2020.



