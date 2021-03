Valeo : Entrée dans le nouvel indice CAC 40 ESG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Valeo annonce intégrer le nouvel indice 'CAC 40 ESG' qui regroupe 40 sociétés qui ont démontré les meilleures pratiques d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance.



Il rappelle s'être engagé à atteindre la neutralité carbone en 2050 et à réaliser 45% de cet objectif dès 2030. Ce plan neutralité carbone 'CAP 50' intègre ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits.



'En 2020, 94% du chiffre d'affaires première monte a été généré par des technologies contribuant à la réduction des émissions de CO2 et permettant d'améliorer la sécurité sur les routes', met en avant le groupe.



