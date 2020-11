Valeo : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que la faiblesse de la guidance de résultat net récurrent (RNR) 2020 (7,20E-7,80E, -38% à -42% par rapport à 2019) dans un contexte de seconde vague de l'épidémie atteste de la faible visibilité à court terme.



' Les données opérationnelles de l'été (ventes des locataires à -15% en septembre 2020 vs septembre 2019) ne suggèrent cependant pas d'effondrement à moyen terme. Nous avons ajusté marginalement (environ -3%) nos prévisions de RNR de 2021 à 2023 ' indique le bureau d'analyses.



' Quel que soit le résultat de l'AGE du 10 novembre, les valorisations fondamentales du titre avec ou sans augmentation de capital restent très supérieures au cours actuel ' rajoute l'analyste.



Invest Securities confirme sa recommandation à l'achat sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 67E (contre 68E).



