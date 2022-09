Valbiotis : Invest Securities ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que le 1er semestre 2022 a été marqué par un creusement mesuré de la perte nette.



' La progression des OPEX devrait être plus prononcée sur le S2 et en 2023, expliquant le recul au T4 23 (vs S1 24) de la visibilité financière hors revenus additionnels. Après corrections pour tenir compte de la structuration du groupe à l'approche de la commercialisation ainsi que des reports de dépenses suite au décalage des résultats de REVERSE-IT au S1 23 (vs T4 22 préc.), nos estimations de visibilité financière sont alignées ' indique Invest Securities.



L'analyste ajuste son objectif de cours à 11,3E (contre 13,4 E).



' En amont des résultats de REVERSE-IT et de la signature potentielle de nouveaux accords, nous réitérons notre opinion achat ' rajoute Invest Securities.



