Unibel : Partenariat avec la start-up Standing Ovation

(CercleFinance.com) - Le groupe Unibel a annoncé mardi avoir signé un partenariat exclusif avec la start-up parisienne Standing Ovation pour proposer des produits censés mieux répondre aux attentes des consommateurs de demain.



Le propriétaire des marques 'La Vache qui rit' et 'Kiri', entre autres, dit avoir l'intention de travailler avec l'entreprise sur son procédé de fermentation de précision permettant de produire des caséines d'origine non animale.



Les caséines - des protéines considérées comme indispensables à la qualité des fromages - véhiculent les qualités nutritionnelles et apportent des fonctionnalités telles que la fermeté, le fondant et le filant.



Standing Ovation est à l'origine d'un procédé de production des caséines fermentaires permettant leur transformation en substituts aux produits fromagers et laitiers, d'origine non animale et sans lactose.



Ses produits assurent au fromage son goût traditionnel, tout en ouvrant la voie à des alternatives à plus faible impact environnemental, expliquent les deux sociétés dans un communiqué commun.



Pour mémoire, Unibel était déjà rentré au capital de Standing Ovation au cours de sa levée de fond menée en septembre dernier.



