Unibel : Octopus franchit le seuil des 5% du capital

(CercleFinance.com) - La société civile Octopus a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 15 mai 2023, le seuil de 5% du capital de la société Unibel et détenir 7,03% du capital et 3,86% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de l'apport par Florian Sauvin, Marion Sauvin, Thomas Sauvin et Catherine Sauvin de titres Unibel au profit de la société Octopus qu'ils contrôlent, dans le cadre d'un reclassement interne.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel