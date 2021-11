Unibel : Croissance organique de 1,8% au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe Bel publie ce soir un chiffre d'affaires de 877 ME au titre du 3e trimestre 2021, soit une hausse de 1,8% en croissance organique. L'activité est portée par les nouveaux territoires (+12%) mais s'essouffle sur les marchés matures (-0,4%).



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 2567 ME, en croissance organique de 1,1%., avec +9,5% sur les nouveaux territoires et -0,7% sur les marchés matures.



Si 'l'environnement économique et financier général demeure difficile', le groupe Bel exprime sa confiance pour le prochain trimestre et se dit convaincu de l'attractivité de son offre en qualité d'acteur majeur du snacking sain.



Antoine Fiévet, p.d.-g. du groupe précise que la croissance devrait notamment être soutenue par MOM, ainsi que par des marchés qui demeurent particulièrement dynamiques comme l'Amérique du Nord et la Chine.



