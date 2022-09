Unibail-rodamco-westfield : UBS abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a renouvelé mardi son opinion 'neutre' sur Unibail-Rodamco-Westfield (URW), tout en abaissant son objectif de cours sur le titre de 75 à 50 euros en raison de la remontée des taux d'intérêt et du risque grandissant d'une récession.



Dans une note de recherche, le courtier fait le point sur le dossier, rappelant notamment que le 'timing' de l'acquisition de Westfield, en 2018, avait été malheureux en survenant quelques années avant la pire crise jamais enregistrée par le secteur.



'Depuis, l'équipe de direction n'a eu de cesse de se sortir de cette situation délicate, essentiellement via une réduction de l'endettement du groupe', souligne UBS.



Le broker fait remarquer que ces difficultés ont eu pour conséquence de faire sortir le cours de Bourse d'URW du 'trading range' de 50 à 75 euros au sein duquel il a longtemps évolué.



Revenant sur les spéculations entourant l'éventualité d'une augmentation de capital - qui circulent depuis quelques semaines sur le marché - UBS estime que le groupe d'immobilier commercial n'en a pas besoin pour le moment, mais juge qu'une sortie des Etats-Unis serait la bienvenue, notamment en allégeant le fardeau élevé de la dette que la société doit payer Outre-Atlantique.



