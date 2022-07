Unibail-rodamco-westfield : Invest Securities confirme son objectif de cours de 85E

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique ce matin qu'URW a publié des résultats au 1er semestre 2022 de bonne facture confirmant le retour à la normal progressif de l'exploitation de ses centres commerciaux.



' Même si quelques faiblesses perdurent, les centres d'URW confirment, au bas mot, leur résilience avec une réversion en moyenne positive (+2,7%) et d'excellents taux d'occupation en Europe continentale (95,1%) ' indique Invest Securities.



' URW a revu en conséquence sa guidance de RNR 2022 à la hausse (' au moins 8,90E ' vs ' 8,20-8,40E) et l'ANR NTA a progressé de +3,5% à 127,5E '.



Invest Securities maintient sa recommandation Achat (objectif de cours de 85E) dans l'attente de la mise à jour de ses prévisions.



