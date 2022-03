Unibail-rodamco-westfield : Dans le vert avec l'analyse positive d'un broker

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield gagne près de 1,5% à Paris, porté par une analyse de Oddo BHF qui réaffirme sa note de 'surperformance' et un objectif de cours de 85 euros sur le titre, après la cession par le groupe foncier du site de l'ancien Mall Promenade, à Los Angeles, avec une prime de 60% par rapport aux dernières expertises.



Le broker estime que cette cession donne de la visibilité à URW pour réaliser son plan de sortie des États-Unis et 'illustre sa capacité à céder les centres commerciaux régionaux US éventuellement avec une prime pour soutenir l'effort de désendettement de la société'.



Selon l'analyste en charge du dossier, 'c'est la réduction de l'exposition financière / cession partielle ou totale du portefeuille d'actifs flagships US qui constitue le principal catalyseur sur le titre URW'.



