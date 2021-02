Unibail-rodamco-westfield : En repli, un analyste abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse de près de 3% à la Bourse d'Amsterdam. L'analyste indique que les données opérationnelles 2020 ne l'a pas conduit à réviser notablement ses prévisions de baisse des valorisations du portefeuille 2019-2022 (-27% vs -23%).



' La décision de supprimer le dividende 2020-2022 nous semble être la meilleure pour préserver la valeur intrinsèque pour les actionnaires à l'heure où d'autres foncières ont recours à des paiements de dividendes en action dilutifs ' indique Invest Securities.



' Nos tests de sensibilité sur la LTV confirment néanmoins que 8MdsE de cessions devraient être nécessaires. Deux scenarii distincts s'opposent (i) réalisation sans embûche des cessions et ANR 2024 proche de 100E et (ii) vente forcée d'actifs avec décote importante menant à un ANR de 58E ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities abaisse son objectif de cours (73E contre 78E) et confirme sa recommandation Achat sur le titre.



