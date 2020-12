Unibail-rodamco : Cède des bureaux à La Défense pour 213 ME

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco-Westfield va vendre les immeubles de bureaux Village 3, 4 et 6 à La Défense. Le prix de cession net total est de 213 millions d'euros. Les transactions devraient être clôturées au premier trimestre 2021.



Les bureaux ont une surface combinée de 22 144 m2 avec Orange et Orange Cyberdefense comme principaux locataires.



Ces transactions font partie du programme de cessions de 4 milliards d'euros de l'URW.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel