Ucb : Perspective de croissance 'soutenue', le titre flambe

(CercleFinance.com) - UCB a dévoilé jeudi un objectif de chiffre d'affaires pour 2021 légèrement supérieur aux prévisions, une annonce qui se traduisait par un bond de presque 7% de son cours de Bourse à Bruxelles.



Le groupe pharmaceutique belge a indiqué s'attendre pour cette année à un chiffre d'affaires compris entre 5,45 et 5,65 milliards d'euros, une prévision supérieure de 1% au consensus, pour à une marge opérationnelle (Ebitda) ajustée de 27% à 28%.



Sur l'exercice 2020, son chiffre d'affaires a augmenté de 9% pour atteindre 5,3 milliards d'euros (+8 % à taux de change constants) sur la base de ventes nettes en hausse de 8% à 5,1 milliards d'euros (+7% à taux de change constants).



Son résultat opérationnel sous-jacent (Ebitda ajusté) a quant à lui progressé de 1% à 1,4 milliard d'euros, soit 27% du chiffre d'affaires, mais accuse un repli de 4% à taux de change constants du fait d'investissements dans le lancement et le développement de produits.



Le laboratoire a également dévoilé jeudi ses perspectives à horizon 2025, tablant sur un chiffre d'affaires d'au moins six milliards d'euros pour une marge EBITDA ajustée de 30% à 35%.



Cette perspective d'une croissance 'soutenue' - selon les propres termes d'UCB - était bien accueillie à la Bourse de Bruxelles, où le titre s'envolait de près de 7% jeudi pour signer la plus forte hausse de l'indice BEL 20.



