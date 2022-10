Ubisoft entertain : Confirme son objectif de résultat sur l'exercice

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS15 s'élève à 413,0 ME au deuxième trimestre 2022-23, en croissance de 3,6% (-1,1% à taux de change constants), par rapport aux 398,5 ME réalisés au deuxième trimestre 2021-22.



Le chiffre d'affaires IFRS15 au premier semestre 2022-23 s'élève à 731,2 ME, en baisse de 2,7% (7,1% à taux de change constants) par rapport aux 751,3 ME réalisés au premier semestre 2021-22.



Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à -139,0 ME contre 44,1 ME réalisés au premier semestre 2021-22. Le résultat net part du Groupe s'élève à -111,0 ME, soit un résultat par action (dilué) de -0,93E. Ils s'étaient respectivement élevés à 29,6 ME et 0,23E sur le premier semestre 2021-22.



Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à -190,1 ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de -1,58E.



Le net bookings pour le troisième trimestre 2022-23 est attendu à environ 830 ME. La société confirme également son objectif de résultat d'exploitation non-IFRS d'environ 400 ME sur l'exercice 2022-2023.



