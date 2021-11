Twitter : Wedbush Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a abaissé mardi son objectif de cours sur Twitter, ramené de 69 à 52 dollars, suite à l'annonce hier du départ de Jack Dorsey, le fondateur et directeur général du groupe.



Le broker justifie sa révision à la baisse par la tâche qui incombe désormais à son successeur en vue de la réalisation des objectifs ambitieux que s'est fixé le média social en interne.



Le groupe technologique ambitionne en effet de générer une croissance moyenne annuelle de l'ordre de 20% au niveau de ses utilisateurs actifs, avec un chiffre d'affaires appelé à doubler entre 2020 et 2023, rappelle Wedbush dans une note.



'Si le changement de directeur général ne menace pas nécessairement la capacité du groupe à atteindre ses objectifs, nous attendons de constater davantage de progrès à ce niveau-là', conclut le courtier.



