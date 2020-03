Twitter : Une trêve avec le fonds activiste Elliott

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Twitter a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le fonds activiste Elliott Management, par lequel ce dernier s'engage à désormais coopérer avec la direction du site de micro-blogging.



Tripartite, l'accord s'accompagnera d'un investissement de l'ordre d'un milliard de dollars de la part du fonds technologique Silver Lake, un montant qui devrait être destiné au lancement d'un programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars, d'après Twitter.



Il est également prévu que Jesse Cohn, associé chez Elliott, rejoigne le conseil d'administration du groupe basé à San Francisco, au même titre qu'Egon Durban, co-directeur général et associé-gérant de Silver Lake.



D'après certaines rumeurs de presse, Elliott - du haut de sa participation de 4% dans Twitter - réclamait depuis quelques semaines la démission du fondateur et directeur général du groupe, Jack Dorsey, qu'il accusait d'empêcher la réalisation du plein potentiel de l'entreprise.



S'il sauve sa tête à la direction du groupe, Dorsey devra désormais se plier à une 'évaluation régulière' de la structure de l'entreprise conduite par un comité spécial du conseil d'administration.



