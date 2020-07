Twitter : Sous les attentes au dernier trimestre

(CercleFinance.com) - Annoncés ce jeudi, les résultats trimestriels de Twitter sont marqués par une perte par action, en données ajustées, de -1,56 dollar.



Un an plus tôt, cet indicateur était pourtant positif, à 1,43 dollar. Les analystes avaient anticipé un passage du BPA dans le rouge, mais pas à ce point : le consensus se limitait en effet à une perte par action de -0,1 dollar.



De même, les revenus du réseau social s'affichent à 683 millions de dollars. C'est 140 millions de moins qu'un an plus tôt à la même période. On notera néanmoins que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiennement du site progresse, passant de 139 à 186 millions.



