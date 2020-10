Twitter : Les actions s'envolent, un analyste passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Les actions sur Twitter sont en hausse de plus de 5% à la Bourse de Wall Street alors que les analystes de la Deutsche Bank ont relevé leur recommandation sur le titre à 'acheter' au lieu de 'conserver'.



L'équipe de la Deutsche Bank a déclaré que cette amélioration reflétait en partie la croissance du nombre d'utilisateurs du réseau social, qui a bénéficié de la pandémie.



'Nous voyons les actions de Twitter continuer à se réévaluer à la hausse avec une amélioration de la croissance au second semestre 2020, un argument convaincant pour 2021. Le titre est bien positionné pour bénéficier d'une reprise cyclique', a indiqué Deutsche Bank.



'Selon nous, Twitter est bien positionné pour bénéficier des grands événements en 2021', a ajouté Deutsche Bank, qui a relevé son objectif de cours de 36 à 56 dollars.



