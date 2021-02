BANGALORE (Reuters) - L'entrepreneur américain Elon Musk, qui partageait ces derniers temps ses conseils boursiers sur Twitter, provoquant ainsi la flambée de certaines actions, a décidé de faire une nouvelle pose sur le réseau social, a-t-il annoncé mardi.

"Absent de Twitter pendant un certain temps", a déclaré le milliardaire à ses 44,8 millions d'abonnés sur la plateforme mardi matin. Il avait tweeté exactement le même message en juin dernier, pour revenir sur le réseau social quelques jours plus tard.

Le patron de Tesla, qui construit des voitures électriques, et de l'entreprise aérospatiale SpaceX, n'a pas donné plus de détails et n'a pas tweeté depuis.

La semaine dernière Elon Musk avait tweeté concernant Etsy, contribuant ainsi à propulser l'action du détaillant en ligne à un niveau record. De même, sa dernière prise de position sur le bitcoin et le dogecoin a fait grimper la valeur des crypto-monnaies.

