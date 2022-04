Twitter : Elon Musk affirme pouvoir mettre 46,5 milliards de dollars sur la table pour racheter Twitter

(BFM Bourse) - Caressant le projet de racheter Twitter pour faire du réseau social un sanctuaire de la liberté d'expression, Elon Musk a indiqué jeudi avoir sécurisé 46,5 milliards de fonds en vue d'une éventuelle OPA. En recourant à un effet de levier l'exposant à titre personnel, ce qui pourrait se répercuter sur le cours de Tesla.

Alors que son approche a été rejetée par le conseil d'administration de Twitter, Elon Musk a indiqué jeudi dans un document transmis à la Securities and Exchange Commission (SEC) qu'il envisageait néanmoins de soumettre une proposition de rachat directement aux actionnaires, affirmant avoir à cet effet sécurisé divers financements pour un montant total de près de 46,5 milliards de dollars.

D'une part, le fondateur de Tesla a obtenu l'accord d'un consortium bancaire mené par Morgan Stanley et d'autres banques en vue de lui accorder deux groupes de prêts, l'un de 13 milliards de dollars (qui aurait le statut de dette "senior", c'est-à-dire assortie de garantie sur l'actif en question, donc Twitter) et l'autre de 12,5 milliards de dollars (en partie assis sur une fraction de sa participation dans Tesla non gagée jusqu'ici).

À ces prêts s'ajouteraient 21 milliards de dollars de fonds propres ("equity"), d'origine non précisée. Fort d'un patrimoine sans équivalent au monde, soit près de 249 milliards de dollars selon le Bloomberg Billionaires Index (mis à jour quotidiennement en fonction du cours de Tesla), le dirigeant ne détient en fait quasiment pas de liquidités. En dehors d'autres actifs connus en sa possession, ces 21 milliards apparaissent donc également liés à sa participation dans Tesla.

À ce jour, Elon Musk souligne qu'aucune décision n'a été prise quant au lancement effectif d'une offre. Selon la proposition soumise la semaine dernière aux administrateurs qui l'ont refusée, il serait prêt à mettre jusqu'à 54,20 dollars par action Twitter le cas échéant.

Devenu le deuxième plus gros actionnaire avec un peu plus de 9% du capital, le dirigeant a décliné de rejoindre le conseil d'administration de Twitter, ce qui lui laisse les mains libres pour lancer une OPA hostile s'il le souhaite.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse