Transgene : Invest Securities réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre Transgene, avec un objectif de cours réduit de 5,7 à 5,4 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la société a présenté un plan 2023 jalonné de plusieurs catalyseurs qui devraient renforcer les premiers résultats annoncés dans la plupart de leurs programmes cliniques.



Notamment deux essais cliniques ouvrant potentiellement la voie à un enregistrement sont prévus à court terme dans la franchise vaccins thérapeutiques.



'2023 devrait être une année de consolidation, 2024 s'annonçant quant à elle comme l'année des preuves de concept', indique l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.