Touax : Premier trimestre réussi, perspectives bien orientées

(CercleFinance.com) - Touax progresse de plus de 6% vendredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une progression de 52% de son activité au premier trimestre.



Le loueur de wagons de fret, de barges fluviales et de conteneurs dit avoir enregistré des produits retraités des activités de 37,4 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 24,5 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, le groupe dit avoir profité de la progression de tous les métiers liés aux transports, mais avec une surperformance de son activité de conteneurs.



Le spécialiste de la location opérationnelle, qui évoque une 'bonne résilience' au vu du contexte de guerre en Ukraine et d'inflation, fait part de perspectives d'activité 'bien orientées' à moyen et long terme.



'Nous constatons que nos actifs prennent de la valeur en cette période inflationniste', se félicite-t-il.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Touax progressait de 6,6% après cette publication, ce qui porte à plus de 19% ses gains depuis le début de l'année.



