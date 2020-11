Touax : Hausse de 7,8% du produit au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Touax affiche un produit des activités du troisième trimestre 2020 de 43,3 millions d'euros, soit une progression de 7,8% en comparaison annuelle, portant le total sur les neuf premiers mois de l'année à 124,6 millions d'euros, en croissance de 4,1%.



'Cette performance s'appuie principalement sur la hausse de 7% du chiffre d'affaires locatif des matériels en propre (39,5 millions d'euros) et au dynamisme de l'activité de vente de matériels qui s'établit à 27,8 millions d'euros', explique le groupe de matériel de transport.



'Le 'Green Deal' européen, les différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et la tendance à l'externalisation, devraient continuer de soutenir les investissements dans nos classes d'actifs', estime-t-il en outre.



