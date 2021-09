Touax : Des résultats stables sur le premier semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Touax décroche de près de 6% jeudi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une performance stable sur les six premiers mois de l'exercice.



Dans un communiqué, le loueur de wagons de fret, de barges fluviales et de conteneurs explique que le contexte sanitaire continue de générer des perturbations 'importantes' au niveau de son activité.



La progression de son activité de location de conteneurs maritimes, sur fond de pénurie de conteneurs, a en effet limité les restitutions, donc les ventes de conteneurs d'occasion et ainsi les commissions de ventes, explique-t-il.



Conséquence, le total des produits retraités des activités du 1er semestre 2021 s'élève à 52,5 millions d'euros, contre 51,2 millions d'euros sur la même période en 2020.



L'EBITDA du groupe s'établit à 21,3 millions d'euros au 30 juin 2021, en légère baisse (-1,2 million d'euros) comparé au 1er semestre 2020.



Avec un carnet de commandes qui s'élevait à 77,6 millions d'euros au 30 juin 2021, Touax fait part de perspectives 'favorables', une déclaration qui ne rassurait pas totalement les investisseurs puisque le titre cédait 5,7% à la mi-journée.



