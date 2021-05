Touax : La pénurie de conteneurs freine le chiffre d'affaires de Touax au premier trimestre

(BFM Bourse) - Le titre du spécialiste français de la location de matériel de transport de marchandises reflue de plus de 2% lundi. Si Touax continue à qualifier ses perspectives de favorables, le groupe n'a pas vraiment pu tirer parti de l'explosion de la demande de conteneurs - faute tout simplement de matériels disponibles à la vente.

Le marché ne dissimule pas une certaine déception lundi à l'annonce du chiffre d'affaires de Touax, l'une des plus anciennes sociétés sur la cote parisienne, qui marque un retrait de 4,2% sur les trois premiers mois de 2021.

Vendredi soir après Bourse, la société spécialisée dans la location de wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes a dévoilé un total des produits retraités des activités de 24,6 millions d'euros pour la période, en baisse de 4,2%.

Si les activités en propriété ont mieux résisté (progression de 0,7 million d’euros avec une augmentation des ventes de matériels détenus en propre, notamment dans l’activité constructions modulaires, minorés par une baisse de l’activité locative notamment dans l’affrètement de barges fluviales) ce qui est plutôt encourageant par rapport aux marges, les activités en gestion (où le groupe loue des matériels pour le compte d'investisseurs) ont décliné de 1,8 million d’euros avec une baisse des volumes de vente de matériels détenus par les investisseurs, liée à la saisonnalité de ces ventes et à la pénurie de conteneurs.

Par type de produit, la branche de wagons de fret baisse légèrement du fait de ventes moindres, mais avec une hausse des locations.

L’activité barges fluviales se replie compte tenu des prestations annexes qui enregistrent des produits d’affrètement plus faibles sur la période, mais le taux d’utilisation moyen grimpe à 99,2%.

Le taux d'utilisation moyen flambe aussi dans les Conteneurs (à 99,6% contre 95,7% au premier trimestre 2020), en raison de la demande importante. Toutefois, cette branche affiche elle aussi globalement un chiffre d'affaires diminué sur un an, en raison de l'effet de change négatif (repli du billet vert) et de ventes ventes de matériels "temporairement" plus faibles. Ainsi que le signale Touax, la pénurie de conteneurs a pour conséquence une disponibilité plus faible de conteneurs à vendre. Par ailleurs les commissions de gestion diminuent avec la baisse du dollar mais aussi du fait d’un volume plus faible de conteneurs sous gestion, les investisseurs ayant opéré un certain nombre de cessions l'année dernière.

L’activité Constructions Modulaires en Afrique, encore émergente, progresse avec d’importantes livraisons réalisées au cours du 1er trimestre 2021.

Le groupe contrôlé et toujours dirigé par la famille Colonna Walewski (actuellement cinquième génération aux commandes), dont le cours avait été laminé lors du krach de février-mars 2020, signale que les effets de la crise sanitaire sur son activité demeurent limités, la pénurie de conteneurs (dont la production est limitée) constituant le principal fait saillant.

Dans ce cadre "Touax poursuit sa stratégie d’investissement en propriété et en gestion dans tous ses métiers avec un important carnet de commandes en cours de livraison pour plus de 100 millions d’euros. Ses trois métiers de location longue durée de matériels au service des transports durables respectueux de l’environnement continuent de se montrer résilients et porteurs".

L'entreprise anticipe ainsi une hausse progressive du produit retraité des activités. "D’un point de vue structurel et à moyen/long terme le "Green Deal" européen, les différents plans de relance annoncés par les gouvernements sur les infrastructures et la tendance à l’externalisation devraient continuer de soutenir les investissements dans nos classes d’actifs", conclut Touax.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse