TOTAL : Une divergence cours volumes alarmante.

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action TOTAL qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adapté (9R00S).

Ce produit dérivé réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. L'effet de levier est proche de 6.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action TOTAL permet d'identifier une tendance baissière à moyen terme. A très court terme, l'action, sous-jacent du turbo put sélectionné, achève une phase assimilable à un biseau, dans des volumes qui s'effondrent. Cette divergence cours / volumes très nette sonne l'alarme. D'autant que le niveau de participation était autrement plus nourri sur la dernière phase d'accélération en date, avec l'enchaînement des séances des 18 et 21 septembre, ayant laissé d'ailleurs un gap baissier non recouvert.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 9R00S, sur TOTAL, à 0.480 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 25.100 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 30.310 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier important, si la barrière désactivante à 33.8681 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.