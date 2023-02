Thermador groupe : Hausse de 11% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Thermador Groupe publie au titre de 2022 un résultat net part du groupe en croissance de 11,3% à 58,9 millions d'euros et un résultat opérationnel en hausse de 8,7% à 79,6 millions, pour un chiffre d'affaires accru de 13,8% à 553,9 millions.



'Nous abordons l'année 2023 avec la certitude d'avoir à répercuter une hausse de prix moyenne supérieure à 4%. En revanche, nous ne sommes pas en mesure d'évaluer l'ampleur de l'impact de l'inflation sur les volumes et sur l'investissement', indique-t-il.



'Attaché à la régularité de sa redistribution auprès de ses actionnaires', le distributeur de matériel de plomberie propose une augmentation de 4% de son dividende à 2,08 euros, soit 32,5% du bénéfice net par action.



